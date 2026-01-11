Eruzione del Kilauea alle Hawaii, lava nella notte

Il vulcano Kilauea alle Hawaii ha illuminato la notte con nuove colate di lava. L’US Geological Survey segnala attività episodica in corso dal 23 dicembre, con fontane alte fino a sei metri nel cratere Halemaʻumaʻu. L’aumento dei tremori sismici indica una possibile nuova fase eruttiva. Restano elevate le emissioni di gas, con rischi per la qualità dell’aria nelle aree sottovento.
Prossimi video
Ucraina, nuove esplosioni nella notte a Kiev
Mondo
Iran, protesta si allarga. Autorità minacciano pena di morte
Mondo
Crans-Montana, Procura valuta se indagare vertici del Comune
Mondo
Iran, la protesta si allarga a diverse decine di città
Mondo
Siria, Usa bombardano cellule Isis in tutto il Paese
Mondo
Venezuela, manifestanti pro-Maduro in marcia a Caracas
Mondo
Giappone, bagno rituale in acqua ghiacciata per anno nuovo
Mondo