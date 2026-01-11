Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Eruzione del Kilauea alle Hawaii, lava nella notte

Mondo

Il vulcano Kilauea alle Hawaii ha illuminato la notte con nuove colate di lava. L’US Geological Survey segnala attività episodica in corso dal 23 dicembre, con fontane alte fino a sei metri nel cratere Halemaʻumaʻu. L’aumento dei tremori sismici indica una possibile nuova fase eruttiva. Restano elevate le emissioni di gas, con rischi per la qualità dell’aria nelle aree sottovento.

Prossimi video

Ucraina, nuove esplosioni nella notte a Kiev

Mondo

Iran, protesta si allarga. Autorità minacciano pena di morte

Mondo

Crans-Montana, Procura valuta se indagare vertici del Comune

Mondo

Iran, la protesta si allarga a diverse decine di città

Mondo

Siria, Usa bombardano cellule Isis in tutto il Paese

Mondo

Venezuela, manifestanti pro-Maduro in marcia a Caracas

Mondo