Venezuela, manifestanti pro-Maduro in marcia a Caracas

In Venezuela, i sostenitori del governo hanno marciato per le strade di Caracas per chiedere il rilascio dell’ex presidente Maduro e di sua moglie Cilia Flores. Maduro, sotto processo a New York, è stato catturato dalle forze speciali statunitensi ed è accusato di quattro capi d'accusa federali.
