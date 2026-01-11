Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Venezuela, manifestanti pro-Maduro in marcia a Caracas

Mondo

In Venezuela, i sostenitori del governo hanno marciato per le strade di Caracas per chiedere il rilascio dell’ex presidente Maduro e di sua moglie Cilia Flores. Maduro, sotto processo a New York, è stato catturato dalle forze speciali statunitensi ed è accusato di quattro capi d'accusa federali.

Prossimi video

Migliaia in strada a Minneapolis, protestano contro l'Ice

Mondo

Proteste Iran, Trump: se uccidete manifestanti interverremo

Mondo

Minneapolis, i cittadini scendono in piazza per protestare

Mondo

Istanbul, arrestato e rilasciato l'attore Can Yaman

Mondo

Iran, continuano proteste contro regime: pesante repressione

Mondo

Crisi Venezuela, liberi Gasperin e Pilieri, atteso Trentini

Mondo