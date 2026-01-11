Siria, Usa bombardano cellule Isis in tutto il Paese

Gli Stati Uniti hanno eseguito diversi bombardamenti in Siria contro il gruppo terroristico dello Stato Islamico. Gli attacchi sono stati organizzati dopo che l’Isis aveva preso di mira l’esercito statunitense nel Paese uccidendo due soldati americani e un interprete civile il 13 dicembre.
