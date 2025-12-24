10 curiosità su Zootropolis, il film d'animazione stasera in tv

Mentre Zootropolis 2 è al cinema, il primo capitolo torna sul piccolo schermo. Dietro il successo del film Disney del 2016 si nascondono dettagli sorprendenti: proporzioni reali, omaggi a Robin Hood e Il Re Leone, cameo di Topolino e persino richieste di Shakira per il personaggio di Gazelle
Mentre Zootropolis 2 è attualmente al cinema, il film originale - datato 2016 - va in onda su Rai 2 mercoledì 24 dicembre. Ecco dunque qualche curiosità sul capolavoro animato.
1. Gli animali e le loro proporzioni
Nel film compaiono 64 specie diverse di animali. Sebbene le proporzioni non siano un aspetto generalmente mantenuto nei film d'animazione, ogni animale presente in Zootropolis mantiene le proprie dimensioni in scala: per fare una giraffa, servono 95 topolini!
2. Peli e pellicce
Tutt le 64 specie di animali sono state attentamente studiate dal team, con tanto di esame del pelo e della pelliccia al microscopio. Basti pensare che Nick Wilde, la volpe, è composta da due milioni di ciocche di pelo.
3. Il legame con Robin Hood
Zootropolis ha tratto ispirazione da molti film e serie tv, ma l'idea iniziale è stata ispirata da Robin Hood: arrivano da lì, gli animali parlanti al centro del film.
4. Giochi di parole
Sono molti i riferimenti ai film e alle serie tv che si possono scovare in Zootropolis, ma molti sono anche i giochi di parole (in lingua originale). L'agente Clawhauser, ad esempio, si gode i Lucky Chomps seduto alla scrivania, mentre una Zootropolis molto impegnata si gode il suo caffè mattutino da Snarlbucks.
5. Gli attori
I personaggi non sono stati pensati in base agli attori che li avrebbero interpretati, ma il processo d'animazione è avvenuto solo dopo aver completato la voce. Non è un caso che Judy Hopps, la coniglietta, gestiscoli molto come la sua doppiatrice, Ginnifer Goodwin, fa nella vita reale.
6. Predatori vs prede
Durante le ricerche effettuate sugli animali del film in Africa, il team ha scoperto che in natura il 90% degli animali è una preda e il 10% un predatore. Questi numeri sono rappresentati fedelmente in Zootropolis.
7. L'omaggio a Mufasa
Il sindaco Lionheart è un tributo a Mufasa de Il Re Leone: lo è nella postura, nella criniera, ma anche nel tono della sua voce.
8. I poliziotti bodybuilder
Per creare Bogo, il capo della polizia, il team Disney ha preso ad esempio veri bodybuilder del NYPD, focalizzandosi sui loro muscoli ma anche su quelle piccole imperfezioni che li rendono umani. Ecco perché, il primo bottone della camicia di Bogo, è sempre slacciato.
9. Il corpo di Gazelle
La voce di Gazelle è quella di Shakira ma, la popstar, ha posto una condizione prima di accettare il ruolo: il suo personaggio avrebbe dovuto essere più formosa.
10. Topolino
Solo pochi se ne sono accorti ma, in Zootropolis, c'è un piccolissimo cameo di Topolino. Mickey Mouse compare infatti per qualche istante, in forma di pupazzetto appeso al passeggino di un passante.