10 curiosità su Zootropolis, il film d'animazione stasera in tv

Mentre Zootropolis 2 è al cinema, il primo capitolo torna sul piccolo schermo. Dietro il successo del film Disney del 2016 si nascondono dettagli sorprendenti: proporzioni reali, omaggi a Robin Hood e Il Re Leone, cameo di Topolino e persino richieste di Shakira per il personaggio di Gazelle

Mentre Zootropolis 2 è attualmente al cinema, il film originale - datato 2016 - va in onda su Rai 2 mercoledì 24 dicembre. Ecco dunque qualche curiosità sul capolavoro animato.

1. Gli animali e le loro proporzioni

Nel film compaiono 64 specie diverse di animali. Sebbene le proporzioni non siano un aspetto generalmente mantenuto nei film d'animazione, ogni animale presente in Zootropolis mantiene le proprie dimensioni in scala: per fare una giraffa, servono 95 topolini!

2. Peli e pellicce

Tutt le 64 specie di animali sono state attentamente studiate dal team, con tanto di esame del pelo e della pelliccia al microscopio. Basti pensare che Nick Wilde, la volpe, è composta da due milioni di ciocche di pelo.

3. Il legame con Robin Hood

Zootropolis ha tratto ispirazione da molti film e serie tv, ma l'idea iniziale è stata ispirata da Robin Hood: arrivano da lì, gli animali parlanti al centro del film.

4. Giochi di parole

Sono molti i riferimenti ai film e alle serie tv che si possono scovare in Zootropolis, ma molti sono anche i giochi di parole (in lingua originale). L'agente Clawhauser, ad esempio, si gode i Lucky Chomps seduto alla scrivania, mentre una Zootropolis molto impegnata si gode il suo caffè mattutino da Snarlbucks.

5. Gli attori

I personaggi non sono stati pensati in base agli attori che li avrebbero interpretati, ma il processo d'animazione è avvenuto solo dopo aver completato la voce. Non è un caso che Judy Hopps, la coniglietta, gestiscoli molto come la sua doppiatrice, Ginnifer Goodwin, fa nella vita reale.