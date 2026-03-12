Oscar 2026, i pronostici dei bookmakers sui film vincitori

I bookmaker hanno già tracciato una mappa dei favoriti, indicando i film e gli artisti con le maggiori probabilità di trionfo agli Academy Awards. In alcuni casi il pronostico appare netto, in altri invece la sfida si annuncia serrata fino all’ultimo voto

La corsa agli Oscar 2026 è ormai entrata nella fase più intensa. Con la cerimonia di premiazione fissata per la notte tra domenica 15 e lunedì 16 marzo 2026, l’attenzione degli appassionati di cinema e degli addetti ai lavori è rivolta ai possibili vincitori della statuetta più ambita di Hollywood. Come accade ogni anno, alcune categorie sembrano avere già un esito quasi scontato, con favoriti che hanno dominato la stagione dei premi precedenti e raccolto numerosi riconoscimenti in festival e anteprime internazionali. Al contrario, in altre categorie il margine tra i candidati resta sottile e la competizione appare apertissima, con sfide serrate che potrebbero riservare sorprese fino all’ultimo momento.

I bookmaker hanno già tracciato una mappa dei favoriti, indicando i film e gli artisti con le maggiori probabilità di trionfo agli Academy Awards. In alcuni casi il pronostico appare netto, riflettendo un consenso consolidato tra critici e pubblico, mentre in altri la sfida si annuncia serrata fino all’ultimo voto, rendendo incerta la scelta della giuria. Tra sceneggiature, interpretazioni maschili e femminili e film internazionali, ogni categoria è attentamente monitorata dagli esperti del settore, che analizzano dati, performance di incasso e il percorso dei candidati nei festival principali, alla ricerca di indizi sul possibile vincitore.

In questo clima di attesa, le speculazioni non mancano: discussioni sui social, dibattiti tra critici e approfondimenti giornalistici alimentano l’entusiasmo e la curiosità degli appassionati, rendendo la corsa agli Oscar un evento mediatico che va ben oltre la semplice consegna dei premi, trasformandosi in un momento di celebrazione della creatività e del talento cinematografico a livello globale.