Oscar 2026, i pronostici dei bookmakers sui film vincitori

I bookmaker hanno già tracciato una mappa dei favoriti, indicando i film e gli artisti con le maggiori probabilità di trionfo agli Academy Awards. In alcuni casi il pronostico appare netto, in altri invece la sfida si annuncia serrata fino all’ultimo voto
La corsa agli Oscar 2026 è ormai entrata nella fase più intensa. Con la cerimonia di premiazione fissata per la notte tra domenica 15 e lunedì 16 marzo 2026, l’attenzione degli appassionati di cinema e degli addetti ai lavori è rivolta ai possibili vincitori della statuetta più ambita di Hollywood. Come accade ogni anno, alcune categorie sembrano avere già un esito quasi scontato, con favoriti che hanno dominato la stagione dei premi precedenti e raccolto numerosi riconoscimenti in festival e anteprime internazionali. Al contrario, in altre categorie il margine tra i candidati resta sottile e la competizione appare apertissima, con sfide serrate che potrebbero riservare sorprese fino all’ultimo momento.
I bookmaker hanno già tracciato una mappa dei favoriti, indicando i film e gli artisti con le maggiori probabilità di trionfo agli Academy Awards. In alcuni casi il pronostico appare netto, riflettendo un consenso consolidato tra critici e pubblico, mentre in altri la sfida si annuncia serrata fino all’ultimo voto, rendendo incerta la scelta della giuria. Tra sceneggiature, interpretazioni maschili e femminili e film internazionali, ogni categoria è attentamente monitorata dagli esperti del settore, che analizzano dati, performance di incasso e il percorso dei candidati nei festival principali, alla ricerca di indizi sul possibile vincitore.
In questo clima di attesa, le speculazioni non mancano: discussioni sui social, dibattiti tra critici e approfondimenti giornalistici alimentano l’entusiasmo e la curiosità degli appassionati, rendendo la corsa agli Oscar un evento mediatico che va ben oltre la semplice consegna dei premi, trasformandosi in un momento di celebrazione della creatività e del talento cinematografico a livello globale.
Miglior film: il dominio annunciato di Una battaglia dopo l’altra
Secondo le principali agenzie di scommesse, il titolo destinato a conquistare l’Oscar per il Miglior film sarebbe Una battaglia dopo l’altra. L’opera diretta da Paul Thomas Anderson guida le previsioni con una quota di 1.15, segnale di una fiducia quasi assoluta nella sua vittoria.
Alle sue spalle si colloca Sinners - I peccatori, indicato come uno dei grandi protagonisti di questa edizione grazie alle sue 16 nomination. Il film si ferma però a una quota di 4.50, distanziato dunque dal favorito.
Molto più lontani nelle previsioni compaiono altri titoli della cinquina: Hamnet è indicato a 21.00, mentre Marty Supreme raggiunge quota 41.00. Ancora più distante Sentimental value, dato a 66.00, anche se il film potrebbe comunque ritagliarsi uno spazio importante in un’altra categoria.
Secondo i pronostici, risultano invece estremamente improbabili le vittorie di Frankenstein e Bugonia, entrambi quotati a 101.00, così come quelle di F1: The movie e L’agente segreto, fermi a 201.00.
Miglior regia: Paul Thomas Anderson nettamente avanti
Anche per la statuetta destinata alla Miglior regia i bookmaker indicano una gerarchia piuttosto chiara. Paul Thomas Anderson domina infatti le previsioni con una quota di 1.03, che lo colloca nettamente davanti agli altri candidati.
Il principale inseguitore sarebbe Ryan Coogler, che però rimane molto distanziato con una quotazione media di 11.00. Alle loro spalle si collocano Chloe Zhao a 15.00 e Josh Safdie a 33.00.
A chiudere la lista dei candidati c’è Joachim Trier, dato a 41.00. L’ordine dei favoriti ricalca dunque in larga parte quello già emerso nella categoria del Miglior film.
Miglior attore protagonista: Timothée Chalamet in testa ma la gara resta aperta
Tra gli interpreti maschili protagonisti il nome che guida i pronostici è quello di Timothée Chalamet, indicato come favorito con una quota di 1.70. Tuttavia, alcune recenti polemiche potrebbero influenzare il voto dei membri dell’Academy e rendere meno scontato il risultato finale.
Alle sue spalle si trova infatti un rivale di peso come Micheal B. Jordan, quotato 2.50 e considerato ancora pienamente in corsa per la statuetta.
Più distaccati appaiono Leonardo DiCaprio e Wagner Moura, entrambi indicati a quota 11.00. Chiude la classifica Ethan Hawke, quotato 17.00 e protagonista per Netflix di Blue moon.
Miglior attrice protagonista: Jessie Buckley verso una vittoria quasi certa
Se nella categoria maschile il margine tra i candidati lascia spazio all’incertezza, la corsa per la Miglior attrice protagonista appare invece molto più definita.
Jessie Buckley, interprete di Hamnet - Nel nome del figlio, domina i pronostici con una quota di 1.02 e sembra aver conquistato un consenso quasi unanime. Molto più distante la seconda candidata indicata dai bookmaker, Rose Byrne, protagonista di Se solo potessi ti prenderei a calci, ferma a quota 19.00.
Seguono poi Renate Reinsve e Kate Hudson, entrambe a 26.00, rispettivamente protagoniste di Sentimental value e Song sung blue. Con la stessa quotazione compare anche Emma Stone, che con Bugonia difficilmente riuscirà, secondo le previsioni, a conquistare il suo terzo Oscar.
Miglior attore non protagonista: Sean Penn guida la cinquina
Per quanto riguarda il Miglior attore non protagonista, i pronostici indicano Sean Penn come il candidato più forte. La sua interpretazione in Una battaglia dopo l’altra gli vale una quota di 1.28.
Il rivale più credibile appare Stellan Skarsgard, la cui performance in Sentimental value lo colloca a quota 5.00.
Secondo le previsioni dei bookmaker, risultano invece meno probabili le vittorie degli altri tre candidati: Delroy Lindo è indicato a 10.00, Jacob Elordi a 13.00 e Benicio del Toro a 26.00.
Miglior attrice non protagonista: una sfida ancora apertissima
Diversamente da altre categorie, quella dedicata alla Miglior attrice non protagonista si preannuncia particolarmente incerta.
La rivelazione di Una battaglia dopo l’altra, Teyana Taylor, condivide infatti la stessa quota di 2.35 con Amy Madigan, candidata per Weapons. Subito dietro compare Wunmi Mosaku, interprete di Sinners - I peccatori, data a 3.25 e dunque considerata una concorrente molto credibile.
Molto più lontane, secondo i bookmaker, le possibilità delle altre due candidate provenienti da Sentimental value. Inga Ibsdotter Lilleaas è quotata 26.00, mentre Elle Fanning arriva a 101.00.
Miglior sceneggiatura originale: Sinners - I peccatori nettamente favorito
Nella categoria della Miglior sceneggiatura originale, i pronostici indicano con decisione Sinners - I peccatori come possibile vincitore. Il film di Ryan Coogler guida infatti le quote con 1.06.
Alle sue spalle compare Marty Supreme, indicato a 9.00 ma ritenuto dagli osservatori un rivale poco pericoloso.
Ancora meno probabili appaiono le vittorie degli altri titoli in gara: Un semplice incidente è quotato 17.00, Sentimental value 21.00 e Blue moon 41.00.
Miglior sceneggiatura non originale: il primato di Una battaglia dopo l’altra
Per la Miglior sceneggiatura non originale il titolo che domina i pronostici è ancora una volta Una battaglia dopo l’altra. Il film di Paul Thomas Anderson è indicato a quota 1.03.
Molto più distante appare Hamnet - Nel nome del figlio, nonostante l’apprezzamento ricevuto, con una quota di 13.00.
Secondo i bookmaker, anche gli altri candidati difficilmente riusciranno a mettere in difficoltà il favorito. Train dreams è quotato 17.00, mentre Frankenstein e Bugonia si fermano a 26.00.
Miglior film internazionale: la sfida tra Sentimental value e L’agente segreto
Tra i film internazionali la competizione appare più equilibrata. Sentimental value di Joachim Trier parte come favorito con una quota di 1.45.
A inseguire da vicino c’è il film brasiliano L’agente segreto, indicato a 2.60 e considerato un candidato credibile per la vittoria finale.
Secondo i pronostici, le sorprese sembrano invece poco probabili per gli altri titoli in gara: l’iraniano Un semplice incidente è dato a 15.00, mentre La voce di Hind Rajab e Sirat risultano ancora più distanti, rispettivamente a 29.00 e 51.00.
Miglior film d’animazione: il fenomeno Kpop demon hunters
Nel settore dell’animazione, i bookmaker individuano un favorito molto chiaro. Si tratta di Kpop demon hunters, indicato con una quota di 1.05 e destinato, secondo le previsioni, a imporsi nettamente sugli altri candidati. Per Netflix sarebbe un ulteriore successo dopo i risultati già ottenuti dal film.
Molto più indietro compare Zootropolis 2, quotato 10.00 e considerato difficilmente capace di replicare il trionfo del primo capitolo.
Anche il plauso della critica internazionale potrebbe non essere sufficiente per La piccola Amélie, indicato a 13.00. Ancora più distanti gli ultimi due titoli in gara, Elio a 33.00 e Arco - Un’amicizia per salvare il futuro a 36.00.
Con la cerimonia ormai imminente, resta dunque da vedere se i pronostici verranno confermati oppure se la notte degli Oscar 2026 riserverà colpi di scena capaci di ribaltare ogni previsione.
