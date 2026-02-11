Oscar 2026, la foto di gruppo con tutti i nominati

Manca sempre meno alla cerimonia di premiazione della 98esima edizione degli Academy Awards, in programma domenica 15 marzo al Dolby Theatre di Los Angeles, in California. A poco più di un mese dall’atteso evento, gli artisti nominati si sono riuniti per il celebre scatto di gruppo. Come raccontato da Deadline , le star si sono ritrovate martedì 10 febbraio, tra i presenti Stellan Skarsgård, Timothée Chalamet , Jacob Elordi ( FOTO ), Kate Hudson, Emma Stone, Leonardo DiCaprio, Sean Penn, Benicio del Toro, Ethan Hawke, Michael B. Jordan, Jessie Buckley ed Elle Fanning. Ospiti anche vincitori di Premi Oscar come Steven Spielberg, Diane Warren e Joseph Kosinski.

Sinners, diretto da Ryan Coogler, ha conquistato il titolo di lavoro con il maggior numero di nomination nella storia degli Academy Awards grazie alle sue sedici candidature. Il lavoro con protagonista Michael B. Jordan (FOTO) concorrerà nella categoria Miglior Film insieme ad altre nove pellicole: Bugonia, F1 - Il film, Frankenstein, Hamnet - Nel nome del figlio, Marty Supreme, Una battaglia dopo l'altra, The Secret Agent, Sentimental Value e Train Dreams.

Una battaglia dopo l'altra, diretto da Paul Thomas Anderson, in lizza per tredici statuette, subito dopo Frankenstein, Marty Supreme e Sentimental Value a quota nove nomination. Dopo aver guidato la cerimonia di premiazione dello scorso anno, Conan O’Brien tornerà alla guida della serata. Bill Kramer, Academy CEO, e Janet Yang, Academy President, hanno commentato il ritorno di O’Brien: "Conan è stato il conduttore perfetto, guidandoci abilmente per tutta la serata con umorismo, calore e riverenza”. Craig Erwich, President of Disney Television Group, ha aggiunto: “Lo stile comico unico di Conan ha catturato perfettamente l’attimo e sono felice di riavere il suo talento sul palco”.

Variety ha condiviso un breve filmato del backstage dello scatto sul suo profilo Instagram. Il post è velocemente divenuto virale sui social conquistando più di 40.000 like.