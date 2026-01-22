Introduzione

La corsa agli Oscar 2026 entra oggi, giovedì 22 gennaio 2026, in una delle sue fasi più decisive, con lo svelamento ufficiale delle nomination della 98ª edizione degli Academy Awards.

L’annuncio delle candidature previsto tra poche ore (l'ora esatta italiana è quella delle 14.30, come vedremo di seguito) segna l’avvio formale della volata finale verso la notte delle statuette e arriva in un contesto in cui i favoriti iniziano a delinearsi con maggiore chiarezza.

Dopo i Golden Globes, le previsioni convergono su alcuni titoli che sembrano destinati a occupare un ruolo centrale nella stagione dei premi. In testa alle stime figura Una battaglia dopo l’altra di Paul Thomas Anderson, indicato come uno dei film più forti dell’anno nelle categorie principali, dalla Miglior Regia alle interpretazioni, con particolare attenzione a quella di Teyana Taylor. Accanto a questo titolo, Hamnet continua a guadagnare terreno grazie alla regia di Chloè Zhao e alla prova attoriale di Jessie Buckley.

Sinners si è imposto come uno dei drammi più solidi e apprezzati dalla critica, mentre opere più visionarie come Frankenstein di Guillermo del Toro e Bugonia di Yorgos Lanthimos emergono soprattutto nelle previsioni legate ai premi artistici e tecnici. Sul fronte delle grandi produzioni, Avatar: Fuoco e Cenere resta uno dei nomi più ricorrenti quando si parla di categorie visive e sonore.