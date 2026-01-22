Introduzione
La corsa agli Oscar 2026 entra oggi, giovedì 22 gennaio 2026, in una delle sue fasi più decisive, con lo svelamento ufficiale delle nomination della 98ª edizione degli Academy Awards.
L’annuncio delle candidature previsto tra poche ore (l'ora esatta italiana è quella delle 14.30, come vedremo di seguito) segna l’avvio formale della volata finale verso la notte delle statuette e arriva in un contesto in cui i favoriti iniziano a delinearsi con maggiore chiarezza.
Dopo i Golden Globes, le previsioni convergono su alcuni titoli che sembrano destinati a occupare un ruolo centrale nella stagione dei premi. In testa alle stime figura Una battaglia dopo l’altra di Paul Thomas Anderson, indicato come uno dei film più forti dell’anno nelle categorie principali, dalla Miglior Regia alle interpretazioni, con particolare attenzione a quella di Teyana Taylor. Accanto a questo titolo, Hamnet continua a guadagnare terreno grazie alla regia di Chloè Zhao e alla prova attoriale di Jessie Buckley.
Sinners si è imposto come uno dei drammi più solidi e apprezzati dalla critica, mentre opere più visionarie come Frankenstein di Guillermo del Toro e Bugonia di Yorgos Lanthimos emergono soprattutto nelle previsioni legate ai premi artistici e tecnici. Sul fronte delle grandi produzioni, Avatar: Fuoco e Cenere resta uno dei nomi più ricorrenti quando si parla di categorie visive e sonore.
Quello che devi sapere
Come seguire l’annuncio delle nomination
Le nomination agli Oscar 2026 vengono svelate oggi, 22 gennaio 2026, con una diretta streaming che prende il via alle 5:30 del mattino ora di Los Angeles, corrispondenti alle 14:30 in Italia.
L’annuncio avviene dal Samuel Goldwyn Theater di Beverly Hills e vede gli attori Danielle Brooks e Lewis Pullman impegnati nella lettura ufficiale delle candidature della 98ª edizione degli Academy Awards. La comunicazione riguarda tutte le categorie previste e viene trasmessa a livello globale attraverso i siti ufficiali dell’Academy, Oscar.com e Oscars.org, oltre che sui canali social come YouTube, TikTok, Instagram e Facebook. La diffusione simultanea su più piattaforme ribadisce il ruolo centrale delle nomination, che segnano tradizionalmente il vero punto di svolta nella stagione dei premi cinematografici.
Le categorie in gara
La 98ª edizione degli Academy Awards prevede 24 categorie complessive, includendo sia i riconoscimenti più prestigiosi sia quelli tecnici e artistici.
Accanto ai premi tradizionalmente più seguiti, come Miglior Film e Miglior Regia, l’edizione 2026 introduce una novità significativa con la categoria Miglior Casting, che amplia il campo dei riconoscimenti assegnati dall’Academy. Le categorie tecniche continuano a rivestire un ruolo centrale, soprattutto per produzioni di grande impatto visivo come Avatar: Fuoco e Cenere, ma anche per altri titoli presenti nelle shortlist preliminari. Nel loro insieme, le categorie restituiscono una fotografia completa del cinema dell’anno, mettendo a confronto stili, generi e approcci produttivi differenti.
Di seguito trovate l’elenco completo delle categorie in gara alla 98ª edizione degli Academy Awards:
- Miglior Film
- Miglior Regia
- Miglior Attore Protagonista
- Miglior Attrice Protagonista
- Miglior Attore Non Protagonista
- Miglior Attrice Non Protagonista
- Miglior Sceneggiatura Originale
- Miglior Sceneggiatura Non Originale
- Miglior Film Internazionale
- Miglior Film d’Animazione
- Miglior Documentario
- Miglior Cortometraggio Documentario
- Miglior Cortometraggio d’Animazione
- Miglior Cortometraggio
- Miglior Fotografia
- Miglior Montaggio
- Miglior Scenografia
- Migliori Costumi
- Miglior Trucco e Acconciatura
- Miglior Sonoro
- Migliori Effetti Visivi
- Miglior Colonna Sonora Originale
- Miglior Canzone Originale
- Miglior Casting