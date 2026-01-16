Mancano due mesi agli Oscar 2026 , ovvero, alla 98esima edizione dei premi assegnati dall'Academy of Motion Pictures Art and Sciences, in programma domenica 15 marzo a Los Angelese nella tradizionale cornice del Dolby Theatre. Come di consueto, nel mese di gennaio vengono comunicate le nomination per le ambite statuette. Giovedì 22 gennaio saranno Danielle Brooks e Lewis Pullman a fare gli onori di casa. I due attori statunitensi saranno i presentatori della diretta streaming con l'annuncio delle nomination dal Samuel Goldwyn Theater dell’Academy. La trasmissione inizierà alle ore alle 14:30 italiane , visibile sui siti web ufficiali dell'Academy, oscar.com e oscars.org e sui profili e piattaforme social collegate ( TikTok , Instagram , YouTube e Facebook ).

In nomination premi per 24 categorie

L'Academy punta ancora una volta su due giovani star per la conduzione dell'appuntamento con le nomination del mese di gennaio.

Le votazioni per decidere chi va in nomination durano cinque giorni: aperte ufficialmente lunedì 12 gennaio, poco dopo l'annuncio dei premiati ai Golden Globes 2026, si concludono giovedì 16 gennaio.

A Danielle Brooks e Lewis Pullman toccherà leggere i verdetti, dunque, i nominati per le 24 categorie previste per i premi Oscar in questa edizione.

Oltre a quelle storiche, la novità di quest'anno è l'Oscar al Miglior Casting (Best Cast).

Brooks e Pullman leggeranno tutto velocemente aprendo la stagione delle discussioni e delle previsioni sui premiati che occupera i prossimi due mesi.

Dopo la coppia formata da Rachel Sennott e Bowen Yang, che hanno presentato le nomination degli Oscar 2025 a gennaio dello scorso anno, un nuovo duo inedito dividerà lo schermo per una diretta di interesse globale.

Danielle Brooks è stata candidata all'Oscar come Migliore attrice non protagonista nel 2024 per Il colore viola e ha vinto un SAG Award insieme al resto del cast della serie Orange is the New Black nel 2015. Di recente è apparsa nella commedia natalizia dal cast stellare Oh. What.Fun.

Anche Pullman è impegnatissimo. Presto al cinema con l'acclamato The Testament of Ann Lee, ha impreziosito il film Marvel Studios *Thunderbolts con un ruolo da villain che è piaciuto molto alla critica e al pubblico.

Il figlio di Bill Pullman, che anche fisicamente ricorda l'attore che ha lavorato con David Lynch, è coinvolto anche nell'atteso Avengers: Doomsday, al cinema a fine anno.

Grande l'attesa per le nomination che decideranno i premi definitivi di una award season inziata a dicembre 2025 con i Gotham Awards e proseguita attraverso i Critic's Choice di inzio gennaio e i Golden Globes. A febbraio, l'apuntamento con i BAFTA e i SAG Awards, ora noti come Actor Awards.