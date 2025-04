Uscirà domani, giovedì 17 aprile, il film il cui titolo originale è Sinners, diretto dal regista di Black Panther, Ryan Coogler. L'attore protagonista è qui alla sua quinta collaborazione con il cineasta. Questa pellicola è stata avvolta nel mistero fin dall'annuncio, avvenuto nel gennaio 2024. Adesso i fan, che già erano in visibilio dalla prima occhiata al film dell’orrore offerta dal trailer, non vedono l'ora di goderselo in sala. Ecco tutto quello che bisogna sapere sul film

Si intitola I Peccatori, titolo originale Sinners, ed è l’attesissimo film dell’orrore diretto dal regista di Black Panther, Ryan Coogler. Uscirà domani, giovedì 17 aprile 2025, facendo la gioia dei fan del regista di Black Panther, Ryan Coogler appunto. E anche i fan di Michael B. Jordan non vedono l'ora di gustarselo in sala, dato che il protagonista è proprio il loro beniamino. Michael B. Jordan è qui alla sua quinta collaborazione con il cineasta statunitense (regista anche di Creed - Nato per combattere, tra gli altri). Questa pellicola è stata avvolta nel mistero fin dall'annuncio, avvenuto nel gennaio 2024. Innanzitutto I Peccatori si basa su una sceneggiatura originale di Coogler. La storia è ambientata nel sud degli Stati Uniti durante l'era di Jim Crow negli anni '30. Il film è stato girato all'inizio del 2024 nell'area di New Orleans.

Scopriamo tutto quello che si sa su questo horror pieno di tensione sangue, che uscirà nelle sale italiane il 17 aprile 2025, distribuito da Warner Bros. Pictures.



Potete guardare il trailer ufficiale del film I Peccatori nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.



Fino all'inizio di questa settimana era tutto segreto

I dettagli relativi a questa pellicola sono stati tenuti in gran segreto fino all'inizio di questa settimana.

Fino a lunedì 23 settembre 2024, infatti, il titolo e la trama del progetto erano top secret. Poi lunedì il film è stato rivelato come Sinners, I Peccatori nella versione italiana. L’attore principale, Michael B. Jordan, ha poi condiviso il poster del film sui social media, confermando le voci che circolavano, ossia quelle per cui lui interpreterà un doppio ruolo. E infatti l’attore statunitense reciterà calandosi nei panni di due gemelli. Il suo commento è stato: “Balla con il diavolo... e ti seguirà fino a casa”. La descrizione ufficiale del film presenta la trama come segue: “Cercando di lasciarsi alle spalle vite difficili, due fratelli gemelli (interpretati da Michael B. Jordan) tornano nella loro città natale per ricominciare, solo per scoprire che un male ancora più grande li aspetta”.

approfondimento Creed III, Michael B. Jordan contro Jonathan Majors. La recensione

Delroy Lindo e Jack O’Connell nel cast Il cast è dominato da quella che possiamo assolutamente definire come “la prima donna” (si fa per dire) del film, ossia Michael B. Jordan impegnato in un incredibile doppio ruolo gemellare. Oltre a lui, sul set recitano Delroy Lindo, Jack O’Connell, Hailee Steinfeld e Wunmi Mosaku, tra gli altri. Ci sono anche Jayme Lawson, Omar Benson Miller, Li Jun Li e Lola Kirke, a cui si aggiungono nuovi talenti come Yao, Miles Caton e Peter Dreimanis.

approfondimento X-Files, Ryan Coogler starebbe lavorando al reboot della serie

Il film dopo Black Panther: Wakanda Forever C’è Ryan Coogler a dirigere il film. Questo è il suo primo lavoro dietro la macchina da presa dopo Black Panther: Wakanda Forever (2022). Coogler lo produce anche, attraverso la sua casa di produzione Proximity Media. Tra i produttori esecutivi troviamo Ludwig Göransson e Rebecca Cho, insieme a Will Greenfield. Diversi collaboratori di Black Panther tornano per questo progetto, inclusi la direttrice della fotografia Autumn Durald Arkapaw, la scenografa premiata con l’Oscar Hannah Beachler e la costumista premiata con l’Oscar Ruth E. Carter. Per quanto riguarda il sodalizio tra Michael B. Jordan e Coogler, si potrebbe definire Jordan come il tipico “attore-feticcio” del regista americano: ha infatti lavorato in tutti i film di Coogler, a partire da Prossima fermata Fruitvale Station nel 2013 fino ai franchise di Creed e Black Panther.

Approfondimento I Peccatori, il trailer dell'horror con Michael B. Jordan è da brivido