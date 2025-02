Eurovision 2025, l'Estonia manda Tommy Cash con Espresso Macchiato

IL TESTO DI ESPRESSO MACCHIATO

[Intro]

Mi amore, mi amore

Espresso macchiato, macchiato, macchiato

Por favore, por favore

Espresso macchiato corneo



[Chorus]

Mi amore, mi amore

Espresso macchiato, macchiato, macchiato

Por favore, por favore

Espresso macchiato

Espresso macchiato



[Post-Chorus]

Uh-huh, uh-huh, uh-huh



[Verse 1]

Ciao bella, I'm Tomaso, addicted to tobacco

Mi like mi coffè very importante

No time to talk, scusi, my days are very busy

And I just own this little ristorante



[Pre-Chorus]

Life may give you lemons when dancing with the demons

No stresso, no stresso, no need to be depresso

