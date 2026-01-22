Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Cinema

Oscar 2026, 16 nomination a I Peccatori: quando le candidature prendono posizione

Paolo Nizza

Paolo Nizza
©Getty

Sedici nomination a Sinners (I Peccatori) non sono solo un record: sono un segnale. Gli Oscar 2026 premiano il rischio, la radicalità e i film che non chiedono scusa. Da Ryan Coogler a Paul Thomas Anderson, da Timothée Chalamet a Leonardo DiCaprio, passando per Marty Supreme, Hamnet – Nel nome del figlio e Sentimental Value, questa non è una semplice lista di candidature ma una mappa emotiva del cinema contemporaneo. Un’edizione competitiva, nervosa, politica. E forse, finalmente, viva

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ