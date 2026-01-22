Sedici nomination a Sinners (I Peccatori) non sono solo un record: sono un segnale. Gli Oscar 2026 premiano il rischio, la radicalità e i film che non chiedono scusa. Da Ryan Coogler a Paul Thomas Anderson, da Timothée Chalamet a Leonardo DiCaprio, passando per Marty Supreme, Hamnet – Nel nome del figlio e Sentimental Value, questa non è una semplice lista di candidature ma una mappa emotiva del cinema contemporaneo. Un’edizione competitiva, nervosa, politica. E forse, finalmente, viva