Oscar 2026, dove vedere i 10 titoli candidati a Miglior Film. FOTO

10/10 Netflix via Webphoto

TRAIN DREAMS di Clint Bentley - Disponibile dallo scorso novembre in streaming su Netflix e visibile su Sky e Now tramite la app Smart Stick, ha ricevuto 4 nomination agli Oscar, inclusa quella per la Migliore canzone originale e la Miglior Sceneggiatura non originale. La pellicola si è imposta agli occhi della critica e del pubblico al Sundance 2025 ed ha conquistato molte candidature nel corso della stagione dei premi, specie per il suo protagonista Joel Edgerton.

Train Dreams, il film Netflix che ha ricevuto 4 nomination agli Oscar 2026: trama e cast