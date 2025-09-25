Una battaglia dopo l'altra, la recensione del film con DiCaprio

Paul Thomas Anderson firma un kolossal viscerale con Una battaglia dopo l'altra, thriller che intreccia action, satira politica e dramma familiare. DiCaprio è straordinario nel ruolo di Bob Ferguson, ex rivoluzionario in lotta per salvare la figlia. Cast eccezionale con Sean Penn, Benicio del Toro e Teyana Taylor. Regia visionaria e sequenza finale mozzafiato per un'esperienza intensa e indimenticabile

Non delude mai Paul Thomas Anderson. Il regista di Magnolia, Il petroliere e Il filo nascosto torna con Una battaglia dopo l'altra (One Battle After Another), in uscita il 25 settembre, e firma il suo primo action-movie, che molti già definiscono monumentale: un racconto viscerale, urgente, che fonde generi differenti e li trasforma in un'esperienza cinematografica potente.

Ispirata liberamente al romanzo Vineland di Thomas Pynchon, il film di Anderson esplora le ferite mai rimarginate di un'America divisa. Leonardo DiCaprio interpreta Bob Ferguson, ex-rivoluzionario di una banda armata, intrappolato in un presente fatto di rimpianti e dipendenze da alcol e droghe. Al centro della narrazione c'è il legame con Willa (Chase Infiniti, sorprendente al debutto), la figlia sedicenne nata dalla relazione con un’altra componente della banda, Perfidia (Teyana Taylor). Il catalizzatore dell'azione è l'irruzione violenta del passato, incarnato dal colonnello Steven Lockjaw (Sean Penn, magnetico e inquietante), che riporta Bob nel vortice di una guerra mai davvero finita. Ma questo non è il racconto di un eroe che torna: è la disperata ricerca di redenzione di un uomo che ha visto fallire se stesso e la propria generazione.

Padre e Figlia

La relazione tra Bob e Willa è il cuore pulsante del film. Non si tratta solo di affetto, ma di eredità, di ideali trasmessi e traditi, di un legame che resiste alla follia del mondo. Willa non è una semplice "figlia da salvare": è una giovane donna autonoma, lucida, capace di sfidare il padre e il sistema. La sua presenza dà al film una dimensione ulteriore, un respiro generazionale che lo rende ancora più attuale. Quando Willa sparisce, braccata dai militari guidati dallo spaventoso Lockjaw, è come se Bob risorgesse da un letargo lungo quindici anni: cerca di contattare la rete di ex-rivoluzionari ancora esistente per ritrovare Willa e salvarla da morte sicura. Un thriller paranoico negli Usa di Trump

Anderson affronta temi roventi nell’America divisa di Trump— autoritarismo fascista, suprematismo bianco, disgregazione sociale, controllo sociale e sorveglianza — e li immerge in un thriller paranoico fatto di sequenze d'azione realistiche e prive di spettacolarizzazione gratuita. Ogni scontro ha un peso narrativo, ogni gesto è carico di tensione. Il ritmo è serrato, ma non frenetico: la regia dosa con intelligenza i momenti di esplosione e quelli di silenzio, creando un equilibrio raro per un film di 164 minuti che non perde mai di tensione. Non mancano i momenti di humour, mai fuori luogo ma pienamente controllati grazie a una regia solida e un cast perfetto.



Regia visionaria

La regia di Anderson è precisa, visionaria, mai compiaciuta. Il regista californiano dimostra ancora una volta la sua capacità di orchestrare narrazioni complesse senza perdere mai il controllo del racconto. La macchina da presa si muove con rigore, alternando piani sequenza mozzafiato a inquadrature claustrofobiche che riflettono lo stato mentale dei personaggi. La fotografia di Michael Bauman esalta le riprese in VistaVision che restituiscono una texture granulosa e autentica, lontana dal digitale patinato. La colonna sonora di Jonny Greenwood accompagna il racconto con dissonanze inquietanti e momenti di struggente bellezza.



Di Caprio e Penn da Oscar

DiCaprio offre una delle sue interpretazioni più intense. Il suo Bob Ferguson è un uomo spezzato, ma ancora capace di amare con ferocia. È tragico, comico, epico. Ogni sguardo, ogni silenzio, ogni smorfia racconta una storia. Il volto è una mappa di cicatrici emotive, e la sua presenza domina la scena con naturalezza. Sean Penn, dal canto suo, costruisce un antagonista complesso, evitando la caricatura e regalando una performance disturbante. Il suo colonnello Lockjaw incarna il potere corrotto, la violenza istituzionalizzata, il razzismo ambiguo ma anche una forma di carisma oscuro che lo rende inquietante e credibile.

