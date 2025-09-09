Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Speciale Mostra del Cinema di Venezia
Arrow-link
Arrow-link

One Battle After Another, Leonardo DiCaprio col cast del film alla première a Los Angeles

Cinema fotogallery
10 foto
©Getty

Alcune delle più grandi star di Hollywood si sono riunite lunedì 8 settembre al TCL Chinese Theater per l'anteprima dell'ultima fatica di Paul Thomas Anderson, che debutterà nelle sale statunitensi il 26 settembre. La pellicola, che in Italia sarà disponibile dal giorno prima, è animata da un cast ricco di grandi nomi. Alla serata evento presenti anche Adrien Brody ed Anthony Kiedis. DiCaprio accompagnato dalla madre e dalla compagna Vittoria Ceretti

A cura di Vittoria Romagnuolo

Spettacolo: Ultime gallery

One Battle After Another, DiCaprio e il cast alla première di LA

Cinema

Alcune delle più grandi star di Hollywood si sono riunite lunedì 8 settembre al TCL Chinese...

10 foto

Unghie autunno 2025, 11 idee per la manicure da provare a settembre

Spettacolo

Con la fine dell'estate è tempo di mettere via i colori chiarissimi per fare spazio a quelli...

11 foto

Hugh Grant compie 65 anni, le frasi più belle dei suoi film. FOTO

Cinema

L’attore è nato a Londra il 9 settembre 1960 ed è tra i volti più noti del cinema, in particolare...

15 foto

Dog Days, il cast del film con Vanessa Hudgens stasera in tv

Cinema

Va in onda su Rai 3, lunedì 8 settembre, il film del 2018 diretto da Ken Marino. Ambientata in...

8 foto

Il Diavolo Veste Prada 16 anni dopo: cast del film ieri e oggi. FOTO

Cinema

“Il diavolo veste Prada”, film del 2006 diretto da David Frankel, va in onda su Canale 5 lunedì 8...

10 foto

Video in evidenza

    Spettacolo: Ultime notizie

    Allen Blickle, il batterista dei Baroness è morto a 42 anni

    Musica

    Le cause non sono note. L'artista aveva fondato la band sludge metal nel 2003 in Georgia e...

    Benny Safdie e Dwayne Johnson ancora insieme per il film Lizard Music

    Cinema

    Dopo il trionfo veneziano di The Smashing Machine, Benny Safdie e Dwayne Johnson tornano a unire...

    Gaza, oltre 1300 artisti invitano a non collaborare con cinema Israele

    Cinema

    La nuova iniziativa di boicottaggio culturale pubblicata dal gruppo Film Workers for...