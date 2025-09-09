One Battle After Another, DiCaprio e il cast alla première di LA

One Battle After Another, Leonardo DiCaprio col cast del film alla première a Los Angeles
Alcune delle più grandi star di Hollywood si sono riunite lunedì 8 settembre al TCL Chinese Theater per l'anteprima dell'ultima fatica di Paul Thomas Anderson, che debutterà nelle sale statunitensi il 26 settembre. La pellicola, che in Italia sarà disponibile dal giorno prima, è animata da un cast ricco di grandi nomi. Alla serata evento presenti anche Adrien Brody ed Anthony Kiedis. DiCaprio accompagnato dalla madre e dalla compagna Vittoria Ceretti
A cura di Vittoria Romagnuolo