Leonardo DiCaprio e Vittoria Ceretti ai Caraibi per la fine dell'anno

Da quando hanno iniziato a frequentarsi, nell'estate del 2023 , non si sono più separati e il loro legame sembra essere sempre più solido, al punto da vederli uniti anche tra Natale e Capodanno, periodo che hanno trascorso in compagnia dei loro affetti, prima a Los Angeles e poi ai Caraibi, dove si sono fermati per qualche giorno di vacanza. Leonardo DiCaprio e Vittoria Ceretti sembrano sempre più affiatati , come provano le foto scattate dai paparazzi a Saint Barth dove la coppia sta trascorrendo giornate spensierate tra le acque dell'Oceano. L'armonia, evidente, tra il divo e la top model non solo smentisce le voci di crisi ma dimostra che forse questa volta l'attore, che lo scorso novembre ha compiuto cinquant'anni, fa sul serio.

Sole e relax a Saint Barth

Dopo il Natale trascorso tra le colline di West Hollywood, insieme ai parenti e agli amici, Leonardo DiCaprio e Vittoria Ceretti hanno messo i costumi in valigia e sono volati al caldo per festeggiare la fine del 2024 tra le onde cristalline delle Antille francesi.

Nonostante siano seguiti costantemente dai fotografi, i due, che sono in vacanza con altri amici, sembrano non essere infastiditi dagli sguardi altrui, né nascondono la felicità di questo momento in cui entrambi possono godersi qualche meritato giorno di relax.

Prima di Natale Vittoria Ceretti aveva pubblicato su Instagram, piattaforma dove è seguita da oltre un milione e ottocento mila follower, le foto di un viaggio tra acque incontaminate dove si era dedicata anche alle immersioni.

Per Natale, invece, i media statunitensi, hanno raccontato di aver visto lei e DiCaprio allo Chateau Mormont, a Los Angeles, per una cena della Vigilia in compagnia di amici e parenti.

A Saint Barth la coppia si è fatta notare per l'affiatamento e l'aria divertita mentre nuotava tra le onde.

DiCaprio è stato fotografato con un costume color cobalto, Ceretti ha sfoderato il suo fisico da passerella e vari bikini, semplici ma di tendenza.

Per la coppia non si tratta certo della prima vacanza. Insieme sono stati avvistati a New York, in Francia, in California e anche in Italia dove DiCaprio è atterrato lo scorso settembre durante la Settimana della Moda di Milano, evento di cui Ceretti è protagonista.