Leonardo DiCaprio, Sean Penn e Regina Hall sul set di P.T.Anderson

Il titolo e la trama top secret



Ci sarebbero cento milioni di dollari sul tavolo di Paul Thomas Anderson per il nuovo film finanziato da Warner Bros. le cui riprese sono programmate per quest'anno in California.

Questi i dettagli della produzione del nuovo film dello statunitense, in questi giorni chiamato a completare la lista di nomi del cast di una pellicola corale ambientata ai giorni nostri, meno ambiziosa, almeno sotto il profilo della trama, rispetto a quelle a cui l'autore di Magnolia, The Master e Il Petroliere, avrebbe abituato il pubblico.

Questo è ciò che si sa del nuovo progetto all stars in cui DiCaprio e Penn si divideranno la scena in qualità di co-protagonisti, affiancati da Regina King, premiata con l'Academy Award per Se la strada potesse parlare.

Ignoto, o meglio top secret, il titolo del lungometraggio così come il soggetto. Ciò che è certo è che il progetto sarebbe nato ai tempi di Licorice Pizza, figlio degli MGM Studios, dove lavoravano Michael De Luca e Pam Abdy, oggi co-presidenti di Warner Bros.

I due manager, dopo aver siglato un importante accordo strategico con Tom Cruise per gli anni a venire, si sarebbero assicurati la produzione di una delle opere più rilevanti delle prossime stagioni.

Sebbene non sia stata resa nota la timeline della produzione, il titolo ha già catturato l'attenzione degli addetti ai lavori e dei fan del cinema autoriale di Anderson.