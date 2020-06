Paul Thomas Anderson, i 50 anni di un genio precoce

Il 26 giugno il regista e sceneggiatore Paul Thomas Anderson compie 50 anni. Sky Cinema Due lo festeggia in preserale con IL PETROLIERE, la pellicola con cui Anderson ha ottenuto l’Orso d’argento per la miglior regia al Festival di Berlino 2007, e che agli Oscar® 2008 ha fatto guadagnare la statuetta al protagonista Daniel Day-Lewis e quello per la miglior fotografia. Appuntamento, venerdì 26 giugno alle 18.20

Cinquant’anni fa, il 26 giugno del 1970, nasceva Paul Thomas Anderson. Considerato oggi uno dei maestri più ispirati della storia del cinema per aver diretto capolavori come The Master, Vizio di forma o il recente Il filo nascosto, sin da giovanissimo è finito sotto i riflettori venendo ricordato come l’enfant prodige statunitense grazie a opere di rara potenza cinematografica quali Boogie Nights o Magnolia.

Il petroliere

approfondimento

Il titolo originale del film è There Will Be Blood, ovvero scorrerà sangue. In effetti il film non è altro che il racconto di un uomo avido, un pioniere disposto a tutto pur di ottenere ciò che brama. Anderson firma una discesa verso l’abisso con immagini potentissime che via via si fanno sempre più cupe, più grottesche. Il sangue citato nel titolo inizialmente è di colore nero, come il petrolio, e finirà per accecare (e quindi condurre verso le tenebre) il senno del protagonista che porta il nome di Daniel Plainview (ovvero dalle grandi vedute) ma che, appunto, sarà costretto al buio.



Un film epico e indimenticabile, dove la regia di Paul Thomas Anderson trova una delle sue massime vette, corredata da interpretazioni formidabili e una perfetta colonna sonora firmata da Jonny Greenwood, il polistrumentista dei Radiohead.