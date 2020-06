Se sei indeciso, vai sul classico: solo in questo modo avrai la certezza di non sbagliare mai. E proprio ai grandi classici, intesi come i classici della cinematografia italiana e straniera, sarà dedicata la programmazione di Sky Cinema Collection da lunedì 15 a martedì 30 giugno.



Con la rassegna SKY CINEMA COLLECTION – CLASSIC, il canale 303 darà spazio ai cult assoluti che nell’arco dei decenni ci hanno fatto sognare e appassionare. Stiamo parlando di quei film che non invecchiano mai e che anche fra cinquant’anni continueranno a essere amati dal pubblico.