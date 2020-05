8/16 ©Getty

Aveva lasciato il cinema anche Joe Pesci, fermo dal 2010 prima di essere convinto dall’amico Martin Scorsese a tornare per un ruolo in The Irishman. Prima di questa lunga pausa Pesci aveva già detto addio alle scene nel 1999 per dedicarsi alla carriera di musicista, prima di tornare per qualche apparizione in una manciata di film. Non è dato sapere se The Irishman sarà il suo ultimo film