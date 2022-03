Afasia, cos’è il disturbo di cui soffre Bruce Willis

L'afasia è una condizione nella quale si perde la capacità di comunicare . Può riguardare sia la capacità di esprimersi sia quella di comprendere il linguaggio , parlato oppure ancora scritto. Di solito, come sottolinea il sito del polo ospedaliero “ Humanitas ”, può insorgere all'improvviso dopo un ictus o dopo un trauma cranico, ma può anche svilupparsi in maniera più lenta, ovvero parallelamente ad un tumore cerebrale o ad una malattia neurodegenerativa. E’ lo stesso disturbo di cui soffre il celebre attore Bruce Willis che è stato costretto ad allontanarsi dalla recitazione, come rivelato dalla sua famiglia con un post sui social.

Un “disturbo acquisito”

Si tratta, ha rilevato inoltre la professoressa Cecilia Perin, come riportato sul portale del gruppo ospedaliero “San Donato”, di un disturbo che riguarda “una delle funzioni più caratterizzanti dell’essere umano, cioè il linguaggio che, per definizione, è una delle più elevate capacità umane, perché permette di veicolare e scambiare informazioni, permettendo la creazione del pensiero, distinguendoci dagli altri esseri viventi”. L’afasia è definito, in sostanza, “un disturbo acquisito”, ovvero scatenato dalla perdita di “una funzione appresa che si caratterizza per l’incapacità di articolare e comprendere le parole”. Secondo Perin, esperta in riabilitazione specialistica delle gravi cerebrolesioni, “una persona affetta da afasia non capisce quello che viene detto e non riesce a produrre frasi di senso compiuto tali da permettere la comunicazione”. Ma non solo, perchè “non è capace di leggere, di scrivere e di fare i calcoli, in quanto la scrittura e le capacità aritmetiche sono connesse con la funzione del linguaggio”, ha rilevato ancora.

Le cause dell’afasia

Tra le cause del disturbo, che secondo le stime in Italia coinvolge circa 200.000 persone con un’incidenza annua di 2 nuovi casi per 1.000 abitanti ogni anno, ci può essere “in primis l’Ictus e il trauma cranico”, ha continuato l’esperta. Come nasce l’afasia, dunque? In questi specifici casi si manifesta all’improvviso, attraverso una fase in cui “non si è più in grado di capire e di parlare”. Altre cause, come detto, possono essere rappresentate da “tumori cerebrali e qui gli esordi sono subacuti”. Infine, sono rilevabili anche “episodi progressivi come nelle malattie degenerative”.