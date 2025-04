La bellezza come cura: evento al Senato per la dermocosmesi sociale

Si è tenuto il 14 aprile, al Senato della Repubblica l'evento "La Bellezza come cura", un'importante occasione di riflessione e confronto sul ruolo della dermocosmesi sociale nel supporto ai pazienti oncologici e alle persone in condizioni di fragilità.

L'evento, promosso dalla farmacista cosmetologa Myriam Mazza e dalla sua associazione "Ricomincio da Me", con il supporto del Senatore Renato Ancorotti, presidente dell’intergruppo “Benessere Salute e Bellezza”, ha visto la partecipazione di esperti del settore, rappresentanti di associazioni e istituzioni, e ha sottolineato l'importanza di un approccio multidisciplinare alla cura della persona, in cui la bellezza è intesa come benessere fisico ed emotivo.

Il supporto ai pazienti

Durante l'incontro, sono stati affrontati temi cruciali come il supporto ai pazienti oncologici attraverso protocolli di cura della pelle specifici, mirati a mitigare gli effetti collaterali delle terapie, l'importanza della bellezza come ponte tra culture, con un focus sull'etnocosmesi e il ruolo della dermocosmesi sociale nel migliorare la qualità della vita delle persone in condizioni di fragilità.

Il Senatore Ancorotti ha sottolineato come "il benessere, la salute e la bellezza sono elementi interconnessi e fondamentali per la qualità della vita di ogni cittadino". Ha inoltre espresso la sua convinzione che "da questo incontro emergeranno idee e proposte concrete per valorizzare sempre più la bellezza come strumento di benessere e di cura".

Myriam Mazza, con la sua profonda "vocazione" e la sua esperienza decennale, ha illustrato come "Ricomincio da Me" si impegni a portare la bellezza, intesa come benessere fisico ed emotivo, a chi ne ha più bisogno. "La bellezza non può e non deve essere un privilegio, ma un diritto accessibile a tutti", ha affermato, sottolineando l'importanza di un approccio multidisciplinare alla cura della persona. Da questa profonda convinzione morale è nata l’associazione“Ricomincio da Me”. Un progetto che, con il passare degli anni, è diventato un ente no-profit che opera su tutto il territorio nazionale, organizzando laboratori e iniziative informative sulla dermocosmesi oncologica, la paidocosmesi e l'etnocosmesi.

Il Prof. Antonino Di Pietro, dermatologo, ha sottolineato l'importanza della cura della pelle per i pazienti oncologici, affermando che "mantenere una pelle idratata, elastica e luminosa può dare un senso di normalità e forza, contribuendo a un atteggiamento positivo".

Le onlus

L'evento ha visto anche la partecipazione di esponenti di Cosmetica Italia – Associazione nazionale imprese cosmetiche che hanno illustrato l’esperienza de La forza e il sorriso Onlus, primo progetto collettivo di responsabilità sociale del settore cosmetico a favore della popolazione femminile colpita da tumore attraverso la realizzazione di laboratori di bellezza gratuiti di skincare e make-up attivi in tutta Italia. L’iniziativa, che non interferisce con le cure mediche né intende in alcun modo sostituirsi a esse, ha l’obiettivo di offrire informazioni, idee e consigli pratici per fronteggiare gli effetti secondari delle terapie. Si rivolge a tutte le donne in cura che non vogliono rinunciare alla propria personalità, riconquistando senso di benessere e autostima.