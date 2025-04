Influenza record in Italia, oltre 15 milioni di casi: i dati

L'incidenza a livello regionale

I medici sentinella hanno sottolineato come "l'incidenza è in diminuzione in tutte le fasce di età maggiormente nei bambini sotto i 5 anni in cui l'incidenza è pari a 15,4 casi per mille assistiti”. Inoltre il rapporto ricorda che "In 10 regioni/province autonome (Valle d'Aosta, Piemonte, Pa di Bolzano, Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Molise e Puglia) l'incidenza è tornata ai livelli di base", mentre "Basilicata e la Calabria non hanno attivato la sorveglianza epidemiologica”. Comunque durante la settimana numero 15 del 2025 "continua a diminuire la percentuale dei campioni risultati positivi per influenza (5,4%), rispetto alla settimana precedente (10,3%)", come emerge dal report virologico.