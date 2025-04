Aviaria, in Messico il primo caso umano: bambina di 3 anni in gravi

Il caso è stato segnalato a Durango. "Finora non ci sono prove di una trasmissione sostenuta da persona a persona", ha affermato il ministero della Salute in una dichiarazione, aggiungendo che l'Organizzazione mondiale della sanità ritiene siano bassi i rischi di salute pubblica legati al virus per la popolazione generale

Allarme in Messico: secondo quanto riferito dal ministero della Salute, nello stato settentrionale di Durango i giorni scorsi è stata ricoverata, in gravi condizioni, una bambina di tre anni a causa di influenza aviaria. A parere degli esperti si tratterebbe del primo caso manifestato su un essere umano ma per il momento non sono emerse prove che certificano una trasmissione da persona a persona. "Finora non ci sono prove di una trasmissione sostenuta da persona a persona", ha affermato il ministero della Salute in una dichiarazione, aggiungendo che l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ritiene siano bassi i rischi di salute pubblica legati al virus per la popolazione generale.