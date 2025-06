Monaco di Baviera, donna accoltella i passanti: uccisa dalla polizia

Una donna è stata uccisa a colpi d'arma da fuoco dalla polizia a Monaco di Baviera dopo aver

aggredito diverse persone con un coltello. A darne notizia l'emittente regionale bavarese Bayerischer Rundfunk. Un portavoce della polizia ha riferito all'emittente che l'incidente è avvenuto poco dopo le 20:00 e che due persone sono rimaste leggermente ferite: un uomo di 56 anni e una ragazza di 20 anni.

Auto sulla folla a Passau

Oggi, sempre in Baviera, nella città di Passau un uomo di 48 anni ha travolto con l'auto un gruppo di persone a Passau. Cinque i feriti nell'incidente, tra i quali anche la moglie di 35 anni e la figlia di 5 del conducente del veicolo, che è stato fermato. La polizia non esclude che il gesto sia stato intenzionale: all'origine vi sarebbe una disputa per la custodia della bambina.