Khaby Lame, da Usa voci su arresto ma nessuna conferma. Cosa sappiamo

Sui social nelle scorse ore è circolata la notizia dell’arresto negli Stati Uniti di Khaby Lame, il content creator e influencer italo-senegalese da milioni di follower. Le voci di un fermo a Las Vegas da parte dell'Immigrazione americana, non confermate in alcun modo, sono partite dagli Usa e sarebbero state diffuse da persone di area trumpiana. Né l’artista né il suo staff hanno rilasciato dichiarazioni, ma sui social del content creator sono apparse alcune stories che non fanno riferimento al presunto arresto.

Khaby Lame è stato arrestato? Tutto sarebbe nato da una serie di post su X di Bo Loudon, amico di Barron Trump, il più giovane dei figli del presidente americano: definendo Khaby Lame "un tiktoker di estrema sinistra", ha detto di averlo "segnalato come immigrato illegale" e che "è stato arrestato a Las Vegas". Bo Loudon ha aggiunto che Khaby Lame sarebbe sotto la custodia dell'Ice (United States Immigration and Customs Enforcement) e sarebbe detenuto all'Henderson Detention Center. Il giovane ha anche fornito un presunto codice per verificare i detenuti del Dipartimento della sicurezza interna, che però non sembra corrispondere ad alcun risultato. La notizia del presunto arresto per violazione delle leggi sull'immigrazione negli Stati Uniti è stata rilanciata da alcuni account trumpiani, ma non è stata ripresa dai media americani.