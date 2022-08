Il tiktoker Khaby Lame ha ottenuto la cittadinanza italiana

Ad accompagnare il tiktoker, visibilmente emozionato, c'era un suo amico d'infanzia cresciuto anche lui nel quartiere popolare di via Togliatti

Khabane Serigne Lame, influencer e tiktoker noto in tutto il mondo come Khaby Lame , da oggi ha ottenuto la cittadinanza italiana giurando "di essere fedele alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi dello Stato".

Khaby Lame cittadino italiano

Al tiktoker è stata notificata copia del decreto del presidente della Repubblica che gli ha concesso la cittadinanza italiana lo scorso 8 giugno, pervenuto per via telematica al comune di Chivasso tramite la prefettura. Khaby è stato omaggiato da parte dell'amministrazione comunale di una copia della costituzione della Repubblica Italiana, della spilla della Città di Chivasso e di una riproduzione de "La vaccinazione nelle campagne" del pittore dell'Ottocento Demetrio Cosola.

Il giuramento

Il giuramento è stato pronunciato davanti all'ufficiale di stato civile e alla presenza degli assessori comunali Chiara Casalino e Fabrizio Debernardi, del Presidente del Consiglio Comunale Alfonso Perfetto e del consigliere comunale Domenico Barengo. Ad accompagnare il tiktoker, visibilmente emozionato, c'era un suo amico d'infanzia, cresciuto anche lui nel quartiere popolare di via Togliatti. Khaby Lame è stato anche citato pubblicamente nel recente discorso di insediamento del sindaco Claudio Castello che ha annunciato a breve l'approvazione della delibera grazie alla quale sarà concessa la cittadinanza onoraria ai nuovi nati, figli di stranieri residenti in città: un provvedimento simbolico per sollecitare il dibattito politico italiano a favore dello Ius Scholae.