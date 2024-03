Torino, casa del crack: studentesse si prostituivano in cambio di dosi

Ha fatto discutere la casa del crack di Torino individuata in via Urbino, nel quartiere Aurora, dove molte donne si prostituivano in cambio di dosi. La vicenda era emersa nel 2021, dopo la denuncia di alcune tossicodipendenti che aveva portato i carabinieri a indagare su festini a base di sostanze stupefacenti. I primi accertamenti erano nati dopo che una studentessa universitaria si era rivolta ai carabinieri di Settimo, già nel periodo iniziale del Covid. La Repubblica ha riportato la sua testimonianza in Aula “Studiavo psicologia e per pagarmi il crack mi prostituivo - ha spiegato - facevo uso di stupefacenti. Li assumo ancora. Il crack è così. Pensi solo a quello e ne vuoi sempre di più. Se mi dicevano fai quello, io per il crack facevo quello. Anche per 5 euro”.