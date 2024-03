Droga e snack alla marijuana dalla Spagna, sequestro a Potenza

Le indagini

L’operazione è partita da Genova dove le Fiamme Gialle, dopo un controllo doganale in aeroporto, hanno rinvenuto alcuni pacchi sospetti provenienti dalla Spagna e hanno quindi avvisato i colleghi lucani dell'arrivo del carico. I contatti indicati sulle bolle di spedizione erano fittizi, per non rendere identificabile né il mittente, né il destinatario della spedizione, ma la guardia di Finanza ha comunque fatto arrivare i pacchi a destinazione presso dei locali commerciali di Potenza, predisponendo un servizio di appostamento con militari in borghese. Subito dopo aver prelevato il carico, il giovane è stato arrestato e posto ai domiciliari. I prodotti alimentari alla cannabis rappresentano un'assoluta novità nel panorama degli stupefacenti in Basilicata: qualora immessa sul mercato, la droga sequestrata avrebbe fruttato 200mila euro.