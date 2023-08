Consumo di droga in Italia, studio dell'Istituto Negri basato sulle acque reflue: la mappa

12/12 ©IPA/Fotogramma

"La metodologia delle acque reflue - ha affermato ancora Sara Castiglioni - è stata sviluppata dal nostro Istituto nel 2005 e ha riscosso un grande interesse internazionale sia a livello scientifico sia da parte degli addetti ai lavori; oggi è applicata a cadenza annuale in Europa per valutare i trend di consumo delle sostanze stupefacenti principali. Grazie al Dipartimento Politiche Antidroga siamo stati in grado di applicare questa metodologia, per la prima volta, anche in Italia a livello nazionale dal 2010"

Cannabis, come e quando in Italia la si usa a scopi terapeutici