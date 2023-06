Codice Strada, dalla stretta sull'alcol ai monopattini: le misure

Il ddl di riforma doveva arrivare il 22 giugno sul tavolo del Consiglio dei ministri ma per impegni personali di Meloni si era deciso di spostare la discussione a oggi, martedì 27. Già ribattezzato "tolleranza zero" per le stringenti misure contro il consumo di alcolici e stupefacenti per i conducenti dei veicoli, il provvedimento fissa anche l'obbligo di indossare il casco in monopattino e introduce nuovi limiti di guida per i neopatentati. Ecco cosa sappiamo