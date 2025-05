Le prime pagine dei quotidiani di oggi 16 maggio: la rassegna stampa

Slittano a oggi i colloqui tra Russia e Ucraina a Istanbul, in un clima segnato da scambi di insulti tra Mosca e Kiev. A Tirana i leader europei discuteranno un nuovo pacchetto di sanzioni contro Mosca, coordinate con gli Usa e rivolte anche ai Paesi terzi. Proseguono i raid israeliani su Gaza con oltre 100 morti in un giorno. Hamas replica a Trump: “Gaza non è in vendita”. Meloni ha parlato con il Papa: “Lavoriamo insieme a sviluppo etico dell'IA”. Questi alcuni dei principali temi presenti sulle prime pagine