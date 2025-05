Reggio Emilia, bambino di 3 anni precipita da finestra: è gravissimo

Un bambino di tre anni è precipitato dalla finestra del secondo piano di un'abitazione a Castelnovo Monti, sull'Appennino Reggiano. A dare l'allarme, poco dopo le 6.30, sono stati dei passanti che hanno visto il piccolo a terra. Stando a quanto ricostruito, i genitori erano in casa ma non si erano accorti in un primo momento dell'assenza del bambino e di quanto accaduto. L'elisoccorso ha trasportato il bambino all'ospedale Maggiore di Parma: è in condizioni critiche. Indagano i carabinieri di Castelnovo Monti.