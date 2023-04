3/10 ©IPA/Fotogramma

Salvini durante il question time alla Camera ha detto: "Condivido la necessità della regolamentazione sulla collocazione degli autovelox, per evitare gli usi impropri, visto che in alcuni casi vengono usati solo per fare cassa. E lo dico forte della lotta per la sicurezza sulle strade"

Incidenti stradali, Salvini: "In Italia più vittime che in Europa, ora regole più severe"