Codice della strada, stretta sui monopattini e nuovo esame di guida

6/8 ©IPA/Fotogramma

IL CALO DEGLI INCIDENTI IN SHARING - Il numero di incidenti con lesioni a persone che ha coinvolto veicoli di micromobilità in sharing (biciclette, ciclomotori e monopattini) è passato dai 536 del 2021 a 172 del 2022. "Le criticità sono legate ai mezzi privati che non hanno gli stessi rigidi controlli dello sharing" visto che ci sono “molteplici modelli non conformi alle direttive ministeriali dell’agosto 2022” afferma l'associazione. “Serve inasprire le sanzioni per chi vende veicoli non conformi”, sottolinea il presidente di Assosharing, Matteo Tanzilli

Multe stradali in base al reddito, come funziona in Europa?