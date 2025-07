Le prime pagine dei quotidiani di oggi 11 luglio: la rassegna stampa

Dal summit di Roma 10 miliardi per Kiev, con Meloni che ribadisce: “Putin ha fallito”. E Mattarella che assicura: “Kiev non è sola”. Spazio anche a Gaza dove si cerca una tregua, ma un raid israeliano ha causato 16 morti, tra cui 10 bambini in fila per gli aiuti. Valditara avverte: dal prossimo anno chi boicotta l’orale alla maturità sarà bocciato. A Porto Cervo Gaia Costa è morta dopo essere stata investita da un Suv guidato da una manager tedesca. Questi alcuni dei principali temi presenti sulle prime pagine dei quotidiani, oggi in edicola