Napoli, bimbo ferito da proiettile a Pomigliano D'Arco: si indaga

Medicato in ospedale, è stato subito dopo dimesso e guarirà in sette giorni. Il fatto è accaduto nella serata della vigilia di Natale in piazza Mercato. Il bambino ferito ha 7 anni. Le indagini per il suo ferimento non trascurano nessuna pista

Un bambino di 7 anni è stato ferito di striscio da un proiettile nel Napoletano la sera della vigilia di Natale. La polizia è stata allertata dai medici dell'ospedale pediatrico di Napoli Santobono, dopo che il bambino era stato trasportato al pronto soccorso dai genitori con una ferita di striscio al braccio sinistro riconducibile a un colpo d'arma da fuoco. Da una prima ricostruzione dei fatti, il piccolo è stato colpito in circostanze ancora da accertare, in piazza Mercato a Pomigliano D'Arco. Dopo le cure dei sanitari, il bambino è stato dimesso con 7 giorni di prognosi. Indagano gli agenti del commissariato di Acerra. Le indagini per il suo ferimento non trascurano nessuna pista, compresa quella di colpi sparati in aria per 'festeggiare', come spesso accade a ridosso di fine anno non solo nel Napoletano. Secondo quanto emerso, i genitori della vittima non hanno mai avuto a che fare con le forze dell'ordine.