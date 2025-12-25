Offerte Sky
Reggio Emilia, investito e ucciso da auto pirata: donna si costituisce

Cronaca

Grazie ai frammenti di carrozzeria e i detriti recuperati sull’asfalto i militari si sono messi sulle tracce del pirata della strada e poco dopo la 43enne si è presentata in caserma con l’avvocato. Ai militari la donna ha riferito di essere fuggita perché presa dal panico

ascolta articolo

Si è costituita a Casalgrande (Reggio Emilia) la donna che martedì sera ha travolto e ucciso alla guida della sua auto un uomo che era uscito per buttare la spazzatura ed era scappata senza prestare soccorso. Si tratta di una donna di 43 anni, originaria di Palermo, ma residente nel comprensorio ceramico reggiano. L'investimento mortale è avvenuto martedì sera attorno alle 23 quando il violento impatto non ha lasciato scampo all'uomo, 76 anni. I carabinieri, che avevano cominciato da subito le ricerche fra le province di Reggio Emilia e Modena, erano sulle sue tracce dopo aver raccolto i frammenti di carrozzeria. La donna, accompagnata dal suo legale, è però andata in caserma per ammettere le sue responsabilità, sostenendo di essere scappata perché presa dal panico. I carabinieri l'hanno denunciata in stato di libertà per il reato di omicidio stradale con fuga. 

