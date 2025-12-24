Reggio Emilia, auto travolge e uccide un pedone a Casalgrande

La vittima, che era uscita di casa per buttare la spazzatura, è stata investita e uccisa sul colpo da una vettura guidata da una persona che non si è fermata a prestare soccorso ed è fuggita. In corso le ricerche da parte dei carabinieri. L'investitore rischia le accuse di omicidio stradale, fuga del conducente e omissione di soccorso

Un uomo è stato travolto da un'auto a Casalgrande, in provincia di Reggio Emilia. La vittima, che era uscita di casa per buttare la spazzatura, è stata investita e uccisa sul colpo da una vettura guidata da una persona che non si è fermata a prestare soccorso ed è fuggita. Attualmente, tra le province di Reggio Emilia e Modena, sono in corso le ricerche da parte dei carabinieri. L'investitore rischia le accuse di omicidio stradale, fuga del conducente e omissione di soccorso.