Le prime pagine dei quotidiani di oggi 22 dicembre: la rassegna stampa

Aperture differenziate per i giornali in edicola stamattina. In primo piano ancora una volta l'Ucraina, con Putin che boccia il vertice a tre e Zelensky che torna a chiedere più pressione sulla Russa. Ma c'è spazio anche per la Manovra che approda in Aula, tra le frizioni interne alla Lega e le critiche del segretario Cgil Landini. Grande evidenza per l'impresa firmata da Sofia Goggia, che torna alla vittoria in SuperG, mentre stasera si assegna la Supercoppa italiana: in campo Napoli e Bologna
- Aperture in ordine sparso sui quotidiani in edicola oggi. Sul Corriere della Sera si parla di Ucraina, con Putin che frena ancora la trattattiva: no russo a un trilaterale con Kiev, ma sì al confronto con Macron. Taglio alto per la Manovra che arriva in Aula. È scontro nella Lega tra falchi e colombe. Fotonotizia a centro pagina per il ritorno alla vittoria in SuperG di Sofia Goggia
- Su Repubblica in primo piano l'intervista a Maurizio Landini sulla Manovra, col segretario della Cgil che accusa il governo di "fare cassa su operai e pensionati". Tensioni a destra, dove Meloni teme le mosse di Salvini sul decreto Kiev. Anche qui spazio a Putin che boccia il vertice a tre e al ritorno di Goggia sul gradino più alto del podio
- Sulla Stampa le parole rilasciate al quotidiano torinese dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che torna a chiedere "più pressione su Mosca". "Gli americani vogliono molti compromessi sui territori", dice, "ma noi restiamo dove siamo". Fotonotizia per la sfida al razzismo di Adhu Malual, nazionale azzurra di volley, presa di mira dal suo stesso pubblico a Pinerolo
- Il Messaggero sceglie di aprire con 'l'Italia con i conti in ordine'. Aumentano le misure di 3 miliardi, ma ci sono le coperture e migliora ancora l'avanzo primario, scrive il quotidiano romano. Mosca dice no al vertice a tre e prova a dividere l'Europa. Spazio anche al week end a secco per le squadre della Capitale: nessun gol per Roma e Lazio contro Juventus e Cremonese
- Calciomercato protagonista sulla Gazzetta dello Sport, con l'approdo ormai definito al Milan del centravanti tedesco Fullkrug dal West Ham. Arriverà gratis e sbarcherà prima di Natale. Stasera la finale di Supercoppa italiana, super occasione per Napoli e Bologna per portarsi a casa un altro trofeo
- 'L'araba felice' è il gioco di parole scelto dal Corriere dello Sport nell'illustrare la sfida di stasera tra Conte e Italiano. Oltra alla prima coppa stagionale in palio un montepremi da 11 milioni. Sotto, la rinascita della Juventus con Spalletti: 14 punti in sette partite e ora un calendario da rimonta scudetto