Le prime pagine dei quotidiani di oggi 24 dicembre: la rassegna stampa

Sulle prime pagine dei principali quotidiani nazionali troviamo il via libera alla legge di bilancio 2026 da 22 miliardi. Giorgetti: "Fatto l'impossibile". Spazio anche all'Ucraina, con l'attacco russo alle centrali ucraine e Kiev che resta al freddo e al buio. Papa Leone XIV chiede "un giorno di tregua". In primo piano anche il caso Epstein con i nuovi documenti secondo cui "Trump volò otto volte sul jet del finanziere"
- In apertura il via libera del Senato alla Manovra 2026. Giorgetti: "Fatto l'impossibile". Mentre si registrano "proteste in Senato". Spazio anche ai "nuovi documenti" sul caso Epstein: "Trump otto volte sul jet del finanziere". E ancora, il caso della famiglia nel bosco e la perizia sui genitori: "Il no al sondino e niente igiene". In prima pagina anche l'intervista ad Achille Lauro: "Scappai di casa a 15 anni, oggi aiuto i ragazzi fragili".
- In primo piano la Manovra, con il sì del Senato "tra le proteste". La legge di bilancio è stata approvata con "misure per 22 miliardi". L'opposizione: "Voltafaccia Meloni". E la premier: "Il 2026 sarà duro". Spazio anche all'Ucraina con la "vendetta di Putin su Kiev" e il Papa che chiede "un giorno di tregua". Poi, il reportage a Gaza: "Viaggio al centro dell'odio, così muore la Palestina". In prima pagina anche il caso Epstein: "Trump volò otto volte sul Lolita express di Epstein".
- In apertura l'Ucraina e le parole di Giovanbattista Fazzolari, "braccio destro di Meloni", su Mosca: "La Russia vince solo nella propaganda". In primo piano anche il via libera alla Manovra: "Sale a 22 miliardi". Spazio al caso dell'uomo che uccise la moglie malata, graziato dal presidente Mattarella: "Chiedo una legge sul fine vita". In prima pagina anche lo speciale di Natale di Alberto Angela: "Torino bussola d'Italia".
- In primo piano la Manovra da 22 miliardi, con il sì del Senato. Giorgetti: "Siamo intervenuti su temi impossibili". Spazio anche all'Ucraina, con l'attacco russo a Kiev: "Missili di Putin sulle centrali, Kiev resta al freddo e al buio". L'editoriale di Romano Prodi sulla situazione: "Ucraina, un Natale sperando nella tregua". Poi, in Libia precipita il jet del capo dell'esercito. In prima pagina anche il calcio, con i "possibili colpi" di Roma e Lazio: "Regali di Natale".
- "Vai con Pio" è il titolo d'apertura della Gazzetta dello Sport sul giovane attaccante nerazzurro. "Esposito nel club può superare Bonny (ora ko). In azzurro sale e sogna la vetrina del Mondiale", scrive ancora il quotidiano sportivo. Spazio anche al Napoli: "Gioia e guai". E alla Juve: "Yildiz, le condizioni: ingaggio da top e una Juve più competitiva". Infine, il Milan: "Leao niente feste: fa gli straordinari per guidare il Milan".
- In apertura il "tavolo a tre" con Atalanta, Cagliari e Inter: "Palestra come Lookman". "Ausilio lavora per prendere il terzino in estate ma la Dea può riportarlo a casa già a gennaio". Spazio anche a Conte: "Napoli ha il suo cuore". In prima pagina anche la Juve e la preparazione del "rinnovo" per Yildiz. Poi, il Milan: "Füllkrug a scuola da Max". Infine, "svolta Lazio": "Mercato sbloccato".
- "Joun-Lucio, patto juve" è il titolo d'apertura di Tuttosport. "Cresce la fiducia di Elkann in Spalletti e il tecnico si sente sempre più coinvolto nel rilancio del club". Spazio poi al Milan: "Un Kostic per avere Vlahovic". E l'intervista a Pirola: "Gattuso, guardami. Inter, ci rivediamo". In prima pagina anche il Torino: "Marianucci in pressing per il Toro". E infine, il tennis: "Sinner e Baggio, generazioni di fenomeni".