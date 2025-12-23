Sondaggio, personaggi più rappresentativi del 2025 sono Trump e Sinner

Offerte Sky
Sondaggio, per gli italiani i personaggi più rappresentativi del 2025 sono Trump e Sinner

Cronaca fotogallery
24 foto
Getty/Sky TG24

Il presidente Usa guida la lista delle figure internazionali, seguito da Papa Leone XIV e Zohran Mamdani. Il tennista azzurro è invece il preferito fra i volti nazionali prima di Meloni e Mattarella. Per il 30% la notizia più importante dell’anno è composta da due eventi: la morte di Papa Francesco e l’elezione di Prevost. È quanto emerge dall’ultimo sondaggio realizzato dall’istituto di ricerca YouTrend per Sky TG24, cha ha esplorato anche le opinioni in tema di Ucraina, scioperi, futuro di FI e intenzioni di voto

