Sondaggio, personaggi più rappresentativi del 2025 sono Trump e Sinner

Il presidente Usa guida la lista delle figure internazionali, seguito da Papa Leone XIV e Zohran Mamdani. Il tennista azzurro è invece il preferito fra i volti nazionali prima di Meloni e Mattarella. Per il 30% la notizia più importante dell’anno è composta da due eventi: la morte di Papa Francesco e l’elezione di Prevost. È quanto emerge dall’ultimo sondaggio realizzato dall’istituto di ricerca YouTrend per Sky TG24, cha ha esplorato anche le opinioni in tema di Ucraina, scioperi, futuro di FI e intenzioni di voto