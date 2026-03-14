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Corteo contro guerra, referendum e governo. Bruciate foto di Meloni, Nordio e Trump. FOTO

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©Ansa

A Roma sono stati dati alle fiamme con i fumogeni cartelloni con la premier, in uno insieme al ministro della Giustizia. Sarebbero stati bruciati anche cartelli con Schlein, "colpevole" di non aver appoggiato la protesta. Unanime la condanna da parte dei fronti del Sì e del No. FdI: "Ogni occasione è buona per la propaganda dell'estremismo rosso, che sfrutta il referendum solo per dare sfogo al proprio livore contro il Governo e contro l'intera Nazione". Anm: "Solidarietà". Condanna da parte del M5s

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