Chi è Zohran Mamdani, il nuovo sindaco di New York

Mamdani ha superato l'ex governatore dem di New York Andrew Cuomo, appoggiato anche da Donald Trump ed Elon Musk, e il candidato repubblicano Curtis Sliwa. Il nuovo primo cittadino di New York, nonché il primo musulmano, ha vinto con un programma per rendere la metropoli più abbordabile, con bus gratis, supermercati comunali, affitti calmierati e più tasse ai ricchi

Classe 1991, Zohran Kwane Mamdani è il nuovo sindaco di New York, il primo musulmano. Nato a Kampala in Uganda e trasferitosi a New York con la sua famiglia quando aveva 7 anni, Mamdani ha superato l'ex governatore dem di New York Andrew Cuomo, appoggiato anche da Donald Trump ed Elon Musk, e il candidato repubblicano Curtis Sliwa. Il 34enne, che ha un grande seguito soprattutto tra i giovani della Generazione Z, tra i Millenials e tra comunità migranti e popolari, ha vinto con un programma per rendere New York più abbordabile, con bus gratis, supermercati comunali, affitti calmierati e più tasse ai ricchi.

Chi è il nuovo sindaco di New York

Arrivato negli Stati Uniti nel 2000, Mamdani ha vissuto parte della sua infanzia e tutta la sua adolescenza nel Bronx, a nord di Manhattan. Si è diplomato alla Brox High School of Science per poi seguire un percorso universitario in Studi Africani al Bowdoin College del Main. Figlio di Mahmood Mamdani, un professore della Columbia University di origini ugandesi e della regista Mira Nair di origini indiane (entrambi laureati ad Harvard), Mamdani che ha vinto le primarie democratiche in estate, è entrato in politica nel 2017 con i Democratici Socialisti d’America. Nel 2020 dopo aver vinto il seggio nel Queens battendo Aravella Simotas, la sua carriera politica è decollata.

La moglie Rama Duwaji

Durante il suo discorso della vittoria, Mamdani ha ringraziato la moglie Rama Duwaji, salita con lui sul palco: "Non c’è nessun altro che vorrei al mio fianco in questo momento o in nessun altro momento", ha detto il nuovo primo cittadino newyorkese. Duwaji, la nuova first lady di New York, ha 28 anni ed è un’illustratrice di origini siriane nata a Houston, in Texas. Trasferitasi a 7 anni a Dubai con la famiglia, è successivamente tornata in America per completare gli studi universitari.