Terremoto a Taiwan, scossa di magnitudo 6,1 a Taitung

Un terremoto ha colpito il sud-est di Taiwan, con una magnitudo stimata a 6,1 dall'agenzia meteorologica dell'isola e a 6,0 dall'istituto di studi geologici americano Usgs, senza che siano stati segnalati danni. Il terremoto si è verificato alle 17.47 ora locale (10.47 in Italia) a una profondità di 11,9 chilometri secondo l'amministrazione meteorologica centrale di Taiwan - 10 chilometri secondo l'Usgs - nella contea di Taitung. L'Agenzia nazionale dei vigili del fuoco non ha ricevuto finora alcuna segnalazione di danni alle reti di trasporto. La scossa è stata avvertita di più a nord, nella capitale Taipei, dove alcuni edifici hanno tremato.