Terremoto a Taiwan, scossa di magnitudo 6,1 a Taitung

Mondo

Il sisma si è verificato alle 17.47 ora locale (10.47 in Italia) nella contea di Taitung. L'Agenzia nazionale dei vigili del fuoco non ha ricevuto finora alcuna segnalazione di danni alle reti di trasporto

Un terremoto ha colpito il sud-est di Taiwan, con una magnitudo stimata a 6,1 dall'agenzia meteorologica dell'isola e a 6,0 dall'istituto di studi geologici americano Usgs, senza che siano stati segnalati danni. Il terremoto si è verificato alle 17.47 ora locale (10.47 in Italia) a una profondità di 11,9 chilometri secondo l'amministrazione meteorologica centrale di Taiwan - 10 chilometri secondo l'Usgs - nella contea di Taitung. L'Agenzia nazionale dei vigili del fuoco non ha ricevuto finora alcuna segnalazione di danni alle reti di trasporto. La scossa è stata avvertita di più a nord, nella capitale Taipei, dove alcuni edifici hanno tremato.

