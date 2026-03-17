L'intervento degli agenti della Squadra Mobile di Napoli ha permesso di fermare il 51enne, in passato boss del clan della Torretta. L'arresto è stato eseguito a seguito di un provvedimento di carcerazione emesso alcuni giorni fa dalla Procura Generale della Repubblica del capoluogo campano

Gennaro Panzuto, anche conosciuto come "Genny Terremoto", torna in carcere. Sabato scorso, infatti, l'intervento degli agenti della Squadra Mobile di Napoli ha permesso di fermare il 51enne, in passato boss del clan della Torretta. L'arresto, come segnala anche il quotidiano " Il Mattino " è stato eseguito a seguito di un provvedimento di carcerazione emesso alcuni giorni fa dalla Procura Generale della Repubblica di Napoli. Panzuto deve scontare ancora 8 anni e 6 mesi di reclusione per reati legati al traffico di droga. Ex killer ed ex collaboratore di giustizia, da alcuni anni Panzuto era impegnato, soprattutto sul suo profilo TikTok , a sollecitare le nuove genrazione a non seguire le sue orme.

L'utilizzo dei social network

La Squadra mobile napoletana, guidata da Mario Grassia, ha notificato a Panzuto il recente provvedimento secondo cui dovrà scontare un cumulo di pene originato da alcune vecchie accuse legate proprio al traffico di stupefacenti. Al momento della cattura l'ex boss era lontano dal suo quartiere di origine, la Torretta di Chiaia. I poliziotti l’hanno infatti trovato a Frosinone, sottolinea ancora "Il Mattino", città nella quale viveva da alcuni mesi. Dopo il suo passato turbolento, Panzuto aveva preso le distanze dagli ambienti camorristici e per ampliare il suo messaggio ha voluto utilizzare i social network, ottenendo anche un discreto seguito. Solo su Instagram, infatti, vanta oltre 12mila follower.