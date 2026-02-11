Indagine sul design che crea dipendenza di TikTok: e gli altri social?

La Commissione Europea ha aperto un’indagine formale sulla piattaforma cinese per verificare se alcune scelte di design violino il Digital Services Act favorendo comportamenti potenzialmente compulsivi, soprattutto tra i minori. Il famigerato scroll infinito, i sistemi di raccomandazione e le dinamiche di engagement sono al centro dell’attenzione. Ma sono davvero elementi esclusivi di TikTok o tratti strutturali dell’intero ecosistema social?