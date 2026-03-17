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Rapina in casa di El Aynaoui, il calciatore della Roma chiuso in una stanza

Cronaca
©Ansa

I rapinatori hanno fatto irruzione nella notte nell'abitazione, dove il calciatore vive con la madre, la compagna e il fratello, anche lui con la sua compagna. Poi hanno rubato gioielli del valore di circa 10 mila euro, un Rolex e delle borse griffate. Indaga la squadra mobile

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Rapina nella notte nell'abitazione del calciatore della Roma Neil El Aynaoui, in zona Castel Fusano. Intorno alle 3 una banda di sei uomini vestiti di nero, armati di pistola e volto coperto sono entrati in casa dopo aver divelto una grata della finestra del salone.   

Chiusi in una stanza

I rapinatori hanno prima chiuso in una stanza il calciatore, la madre, la compagna e il fratello con la sua compagna. Poi hanno rubato gioielli del valore di circa 10 mila euro, un Rolex e delle borse griffate. Sul posto la polizia. Indaga la squadra mobile.

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