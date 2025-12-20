Putin "innamorato" e proposte di nozze: la strana conferenza dello zar

Ha detto di credere all'amore a prima vista e ha ammesso di guidare, anche se raramente, da solo e senza scorta per le vie di Mosca. Lo zar, nella tradizionale conferenza di fine anno, si è lasciato andare a racconti di vita personale stupendo tutti i cronisti presenti. Tra loro anche un giovane giornalista che ha chiesto in diretta alla fidanzata di sposarlo e ha poi invitato Putin alle nozze ascolta articolo

Una conferenza dai toni intimi, quasi una conversazione tra amici, quella tenuta ieri dal presidente russo Vladimir Putin. Le tradizionali dichiarazioni alla stampa di fine anno dello zar, tra messaggi a Kiev e frecciate all’Occidente, hanno lasciato spazio anche a momenti più leggeri nei quali lo zar si è lasciato andare a racconti di vita privata. Il primo è stato quando un cronista dell'emittente televisiva "360" ha chiesto a Vladimir Putin se fosse innamorato. "Sì", ha risposto il presidente facendo comparire anche un leggero sorriso ma senza però fornire ulteriori dettagli. Il capo del Cremlino sarebbe da tempo legato all'ex ginnasta olimpica Alina Kabaeva, considerata la sua storica fidanzata nonché madre di due suoi figli. Poco prima, nella sessione di domande e risposte, Putin aveva anche affermato di credere "nell'amore a prima vista".

La proposta di matrimonio Le vicende di cuore di Putin non sono però state le uniche ad essere rese pubbliche durante la conferenza stampa di fine anno. Ad un certo punto, infatti, un giornalista di Ekaterinburg, il 23 enne Kirill Bazhanov, ha chiesto alla sua ragazza, Olga, di sposarlo in diretta. Erano passate due ore di domande e risposte quando Putin ha notato nella folla dei cronisti un giovane con in mano un cartello con la scritta "Voglio sposarmi". Lo zar, dandogli la parola, ha commentato: "Sei già vestito come se fossi pronto per il matrimonio". Il giornalista ha quindi rivolto al presidente una domanda sul "sostegno alle giovani famiglie" e poi, rivolgendosi alla fidanzata che "sicuramente stava guardando la diretta", ha avanzato la proposta di matrimonio. Bazhanov alla fine ha anche invitato il presidente alle nozze, affermando che lui e la sua futura moglie sarebbero stati felici di averlo come ospite. Vedi anche Conferenza di fine anno di Putin: "Nemico si sta ritirando”