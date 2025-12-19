Offerte Sky
Conferenza di fine anno di Putin: "Nemico si sta ritirando”

Mondo

A Mosca il presidente Putin ha preso parte alla sua conferenza stampa annuale. Il presidente ha affermato che la Russia è "pronta e disposta" a porre fine al conflitto in Ucraina. Secondo Putin Mosca non ritiene invece che Kiev sia pronta per i colloqui di pace.

