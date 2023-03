8/8 ©Ansa

Il nuovo sistema si applicherà anche alle patenti di categoria C (autocarri), per facilitare l'accesso alla professione di autisti per i giovani. L'abbassamento della soglia di età per la formazione può anche rendere più attraente per i giovani una carriera nel settore dei trasporti, contribuendo così, nel tempo, ad alleviare la carenza di autisti professionisti, senza compromettere la sicurezza stradale

